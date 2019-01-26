Tekirdağ'daki Silahlı Kavga

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk
Mahallesi Şükran Sokağı'nda 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Vahit E. ve Duran E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Vahit E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Duran E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Cenazeler toprağa verildi
Öte yandan yaşamını yitiren Mahsun ve Ömer Şengül
'ün cenazeleri, yakınları tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi
morgundan alınarak Kapaklı Mezarlığına getirildi.
Kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi.
Olay
Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde dün iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahların kullanıldığı olayda yaralanan 7 kişiden Mahsun ve Ömer Şengül hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.