Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Silahlı Kavga

Tekirdağ'daki Silahlı Kavga

47 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Tekirdağ'daki Silahlı Kavga, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D, S.K. ve S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ Adliyesine getirilen 3 şüpheliden M.D. ve S.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Dün Aydoğdu Mahallesinde iki aile arasında "kız meselesi" yüzünden silahlı kavga çıkmış, 2 kişinin yaralandığı kavgada, şüpheliler M.D, S.K. ve S.K. gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:56 Kaynak: AA

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