Tekirdağ'daki Silahlı Kavga

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D, S.K. ve S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Tekirdağ Adliyesine getirilen 3 şüpheliden M.D. ve S.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Dün Aydoğdu Mahallesinde iki aile arasında "kız meselesi" yüzünden silahlı kavga çıkmış, 2 kişinin yaralandığı kavgada, şüpheliler M.D, S.K. ve S.K. gözaltına alınmıştı.