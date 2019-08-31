Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki silahlı saldırı
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Tekirdağ'daki silahlı saldırı

2 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'daki silahlı saldırı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dünkü saldırıda ağır yaralanan Melike Baştürk (42), Çorlu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Salih Durmuş (49) ile dün market alışverişinden dönen Baştürk, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta arkalarından gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:52 Kaynak: AA
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