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Tekirdağ'daki 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonunda 1 tutuklama

52 dakika önce

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'daki 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]
TEKİRDAĞ'da polis ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçıracağı ihbarı üzerine 100'üncü Yıl Mahallesi'nde iş yeri olarak kullanılan depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, 17 sikke, 44 eski tarihli madeni para, metal objeler, 1901 yapımı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirdi. Depoda bulunan detektör ile tarihi eser kazılarında kullanılan çok sayıda ekipmana da el konuldu.
Olayla ilgili yakalanarak, gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Tekirdağ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:24 Kaynak: DHA
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