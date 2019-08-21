Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonu
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Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı.
100. Yıl Mahallesi'nde depo olarak kullanılan iş yerine düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, depo olarak kullanılan iş yerine düzenlediği operasyonda 17 sikke, 44 eski madeni para, ruhsatsız tabanca, buna ait 38 fişek, dedektör, toprak altında metal aramaya yarayan 2 bakır tel, 7 metal çubuk ve demir parçası ele geçirmişti.
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:08 Kaynak: AA
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