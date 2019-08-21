Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:08 Kaynak: AA
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde bir depoya düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı.
100. Yıl Mahallesi'nde depo olarak kullanılan iş yerine düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, dün, depo olarak kullanılan iş yerine düzenlediği operasyonda 17 sikke, 44 eski madeni para, ruhsatsız tabanca, buna ait 38 fişek, dedektör, toprak altında metal aramaya yarayan 2 bakır tel, 7 metal çubuk ve demir parçası ele geçirmişti.
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