Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi
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Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Malkara ilçesinde 26 Kasım'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı, tabanca, sahte para kontrol cihazı ve av tüfeği ile 110 bin lira ele geçirilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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