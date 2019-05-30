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Tekirdağ'daki tefecilik operasyonu

47 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklandı.

Tekirdağ'daki tefecilik operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün önce nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama ve tefecilik gibi suç işledikleri tespit edilen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:57 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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