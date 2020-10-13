Tekirdağ'daki tefecilik operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Malkara ilçesinde ekonomik sıkıntı yaşayanları yüksek faizle para vererek borçlandırdıkları, bu kişilerden geri ödeme zorluğu çekenleri silahla tehdit edip darbettikleri öne sürülen zanlılara yönelik 4 gün önce operasyon düzenlenmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu

Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu

Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım