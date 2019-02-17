Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Terör Operasyonu

Tekirdağ'daki Terör Operasyonu

32 dakika önce

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'daki Terör Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Y.İ, E.A, A.K, A.T, A.K. ve D.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, Tekirdağ, Güncel
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