Tekirdağ'daki Terör Operasyonu
32 dakika önce
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ
'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Y.İ, E.A, A.K, A.T, A.K. ve D.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:39 Kaynak: AA
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