Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki trafik kazası
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Tekirdağ'daki trafik kazası

1 saat önce

Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ'daki trafik kazası, System.String[]
Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.
Çorlu'da iki gün önce 5 kişinin ölümüne neden olan trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet Varışlı'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Varışlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki TEM Otoyolu'nda Mehmet Varışlı'nın kullandığı 34 FL 2845 plakalı tır, Yasemin Kaynar İbiş (47) idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobille çarpışmış, otomobilde bulunan 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:14 Kaynak: AA
Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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