Tekirdağ'daki trafik kazasında aracında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Tekirdağ'daki trafik kazasında aracında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Tekirdağ'daki trafik kazasında aracında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Erol Ögenç idaresindeki 34 LZ 6808 plakalı otomobil, Çerkezköy-Hallaçlı kara yolunda, aynı istikametteki Nuri B'nin kullandığı 34 BT 1999 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ögenç aracında sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Erol Ögenç, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 06:23 Kaynak: AA

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