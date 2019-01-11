Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Uyuşturucu Operasyonları

Tekirdağ'daki Uyuşturucu Operasyonları

26 dakika önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılan uyuşturucu operasyonlarında bin 610 kişi yakalanırken, 195 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'daki Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılan uyuşturucu operasyonlarında bin 610 kişi yakalanırken, 195 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik 2018 yılında bin 253 olaya müdahale etti.

Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 57 kilo 900 gram esrar, 16 kilo 500 gram eroin, 9 kilo 500 gram kokain, 29 kilo 800 gram sentetik kannabinoid, 55 kök hint keneviri ve 6 bin 642 adet metamfetamin hap ele geçirildi.

Operasyonlarda bin 185 kişi uyuşturucu madde kullanmaktan, 425 kişi de uyuşturucu madde satışı yapmaktan yakalanırken 195 kişi tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:25 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel
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