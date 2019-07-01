Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonu
54 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:42 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçe girişindeki uygulama noktasında gözaltına alınan İ.E, M.B. ve T.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 2 gün önce ilçe girişinde durdurulan bir araçta 500 gram eroin ele geçirilmiş İ.E, M.B. ve T.O. gözaltına alınmıştı.
Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu!
Model Deniz Akkaya, fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı!
Rapçi, Ezhel'in gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler yayıldı