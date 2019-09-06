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Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklandı.

Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül'de, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 312 gram esrar, 316 uyuşturucu hap, 26 fişek bonzai, iki ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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