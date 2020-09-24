Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul'dan getirilen yaklaşık 500 gram toz esrar ele geçirildi.
Teknik ve fiziki takip sonucu A.K. ve İ.A. gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri başka bir operasyonda da İstanbul'dan Kızılpınar Mahallesi'ne gelen S.P'nin üzerinde yaklaşık 300 gram bonzai ele geçirdi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.K, ile İ.A. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:45 - Kaynak: AA
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