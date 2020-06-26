Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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