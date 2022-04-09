Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

09.04.2022 13:53
Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük olan bir kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

Zanlılardan E.M, G.M, G.M, M.Ç, N.M, R.D. ve İ.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. B.M'ye ise ev hapsi cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 2 gün önce Hıdırağa Mahallesi'nde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 2 kilo 200 gram bonzai ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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