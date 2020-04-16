TEKİRDAĞ'DAKİ YAZLIKLARINA GELENLER EVLERİNE DÖNMÜYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DAKİ YAZLIKLARINA GELENLER EVLERİNE DÖNMÜYOR - Son Dakika

TEKİRDAĞ'DAKİ YAZLIKLARINA GELENLER EVLERİNE DÖNMÜYOR

6 saat önce

KORONOVİRÜS salgını nedeniyle Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlıklarına gelenler, kendilerini güvende hissetlerini belirterek, evlerine dönmeyeceklerini söyledi.

KORONOVİRÜS salgını nedeniyle Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlıklarına gelenler, kendilerini güvende hissetlerini belirterek, evlerine dönmeyeceklerini söyledi. İstanbul'dan gelen Yasemin Özbek, "Kendimizi burada daha güvenli hissediyoruz. Daha az insan, daha çok oksijen, daha korunaklı olduğu için burada kalmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak iline giriş ve çıkış yasakları başlamadan önce İstanbul'da oturan vatandaşlar Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan yazlıklarına akın etti. Bazıları yazlıklarından tekrar İstanbul'daki evlerine dönerken bazıları da yazlıklarında kalmayı tercih etti. Marmara Ereğlisi Siteler Birliği Başkan Yardımcısı Sabih Güray, vatandaşların yazlıklarında kendilerini daha güvenli hissettiklerini söyledi. Güray, "Şu anda yazlıklarda o kadar yoğunluk olmadığına kanısındayım. Biz 240 haneli bir siteyiz onlar zaten kendi önlemlerini aldılar. Gelenler geldi, gelmek isteyen yazlıkçılarımız gelemiyorlar. Zaten buna müsaade edilmiyor. Biz sitelerde özerk olduğumuz için yani marketimiz var, özel güvenliğimiz var her bir tedbirimizi aldık. Girişlerde ateş ölçerimiz var, bütün siteler bu tedbirleri almış vaziyette. Buraya gelenler virüsten korunmak için geliyorlar. Hala gelmek isteyen çok sıyıda kişi var" dedi.

'BURADA DAHA MUTLUYUZ'

Kooronovirüs nedeniyle İstanbul'dan Marmara Ereğlisi'ndeki yazlıklarına geldiklerini belirten öğretmen Yasemin Özbek, "Kendimizi burada daha güvenli hissediyoruz. Daha az insan, daha çok oksijen daha korunaklı olduğu için de burada kalmaktan dolayı mutluyuz" dedi. İstanbul Ataşehir'de oturan ve bölgedeki yoğunluktan dolayı yazlık evine gelmeyi tercih ettiğini belirten ev hanımı Müge İlgüy, "İstanbul'daki yoğunluğu biliyorsunuz, insanlar burada daha az kalıyor diye burayı tercih ettik" dedi.

'EŞİMLE İLKKEZ BU KADAR BİR ARADAYIM'

İş insanı Ali Günaydın, koronavirüs nedeniyle yazlık evine geldiklerini ve burada kendilerini daha iyi kamufle ettiklerini söyledi. Günaydın, "Bizim buruda yazlığımız daha sakin olur diye koronavirüs hareketlenmeye başlamasıyla buraya geldik. Geldikten sonra da şehirler arası yasaklarda geldi büyükşehirlere. Bizde burada kalmayı uygun gördük. Burada daha iyi kamufle ediyoruz kendimizi. Çok fazla dışarıya çıkmıyoruz. Fazla insan da yok burada. 40 yıla aşkın evliyim ilk kez hanımımla bu kadar birlikte kalabiliyorum. Sağlımıza hepimiz dikkat etmemiz lazım. Gerekli önlemleri devlet alabilir ama bizler uygularsa başarıyı yakalayabiliriz. Önce kendimizi sonra çevremizi kollamamız lazım" diye konuştu

TEKİRDAĞ'DAKİ YAZLIKLARINA GELENLER EVLERİNE DÖNMÜYOR

Marmara Ereğlisi, Koronavirüs, İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:25 Kaynak: DHA

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