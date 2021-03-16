80 ülkeye temizlik kağıdı ihracatı yapılıyor - Son Dakika

80 ülkeye temizlik kağıdı ihracatı yapılıyor

16.03.2021 10:03

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir firma, ürettiği temizlik kağıtlarını 80 ülkeye ihraç ediyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir firma, ürettiği temizlik kağıtlarını 80 ülkeye ihraç ediyor.

Lila Grup Ceo'su Alp Öğücü, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de fabrikalarında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak üretimlerine devam ettiklerini söyledi.

Ürünlerini Türkiye'nin 81 ilinde tüketiciyle buluşturduklarını belirten Öğücü, bunun yanı sıra dünyada da önemli bir pazara sahip olduklarını ifade etti.

Dünya genelinde yılda 45 milyon ton temizlik kağıdı tüketimi olduğunu ve bu rakamın salgın sürecinde artış gösterdiğine işaret eden Öğücü, "Biz de 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürünlerimiz genelde refah seviyesi, geliri ve kişi başına geliri daha yüksek ülkelerde tüketiliyor. İhracat pazarımız özellikle ABD, İngiltere, Kanada, İsrail ve Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinden oluşuyor. Bu yıl ihracat hedefimiz 80 milyon dolar seviyeleri." dedi.

Öğücü, Türkiye'ye komşu ülkelere de ihracat gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Çok uzak coğrafyalara, Avusturalya'ya, ada ülkelerine kadar satış yapıyoruz. Yeni yatırımlarımızla beraber günde 200 araçlık, yılda 40 bin konteynerlik bir tedarik zincirinin çalıştığı duruma gelmeyi hedefliyoruz. Avrupa'dan Orta Asya'ya uzanan tesislerden biri olacağız." diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) her yıl yayınladığı listede ilk 200 ihracatçı arasında yer aldıklarını belirten Öğücü, ilk yüze girmek için yatırımları olduğunu kaydetti.

Öğücü, sosyal sorumluluk projelerine ve salgın sürecinde başlatılan yardım kampanyalarına da destek verdiklerini sözlerine ekledi.

80 ülkeye temizlik kağıdı ihracatı yapılıyor
80 ülkeye temizlik kağıdı ihracatı yapılıyor
80 ülkeye temizlik kağıdı ihracatı yapılıyor
80 ülkeye temizlik kağıdı ihracatı yapılıyor

Tekirdağ, Türkiye, İhracat, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 80 ülkeye temizlik kağıdı ihracatı yapılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki kentimizde aşılama çalışmaları sonuç verdi Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti
Moğolistan kum fırtınasına teslim! 9 kişi hayatını kaybetti, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor Moğolistan kum fırtınasına teslim! 9 kişi hayatını kaybetti, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor         
11:41
Sosyal medyada canlı yayın yapmak isteyen 15 yaşındaki kız babasının silahıyla kendini vurdu Sosyal medyada canlı yayın yapmak isteyen 15 yaşındaki kız babasının silahıyla kendini vurdu         
11:34
Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı         
11:22
Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir         
11:13
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar         
11:11
Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi         
10:48
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu         
08:57
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek         
08:27
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti         
08:06
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 11:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 80 ülkeye temizlik kağıdı ihracatı yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei