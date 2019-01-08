Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan Acı Haber: Kazada Ölenlerin Sayısı 8 Oldu

Tekirdağ'dan Acı Haber: Kazada Ölenlerin Sayısı 8 Oldu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

Tekirdağ'dan Acı Haber: Kazada Ölenlerin Sayısı 8 Oldu, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

Hayrabolu'da dereye uçan otomobil sudan çıkarıldı. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerde kazada biri bebek, 3'ü çocuk toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Acı haberi alır almaz olay yerine ulaşan ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi çalışmalar sürüyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

Hayrabolu, Tekirdağ, 3. Sayfa
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