Tekirdağ'dan Acı Haber: Kazada Ölenlerin Sayısı 8 Oldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.



Hayrabolu'da dereye uçan otomobil sudan çıkarıldı. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerde kazada biri bebek, 3'ü çocuk toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.



Acı haberi alır almaz olay yerine ulaşan ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.



Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi çalışmalar sürüyor. - TEKİRDAĞ

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