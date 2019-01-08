Tekirdağ'dan Acı Haber: Kazada Ölenlerin Sayısı 8'e Yükseldi

Tekirdağ'dan acı haber: Kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi Hayatını kaybedenlerden biri bebekTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

Tekirdağ'dan acı haber: Kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Hayatını kaybedenlerden biri bebek



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

Hayrabolu'da dereye uçan otomobil sudan çıkarıldı. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerde kazada biri bebek, 3'ü çocuk toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Acı haberi alır almaz olay yerine ulaşan ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi çalışmalar sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Anne ve Babasını Av Tüfeği İle Öldüren Cani Evlat Konuştu: Beni Aşağılıyorlardı, Sinirlenip Öldürdüm

İki Genç, 350 Bin TL'lik Aracı Satın Aldıkları Poşetlerle Kapladı

Tekirdağ'da Dereye Uçan Otomobilde 4'ü Çocuk 8 Kişi Hayatını Kaybeti

Ukrayna'da 2 Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili İfade Veren Tanık: Çığlık Sesleri Duydum