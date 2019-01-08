Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan Acı Haber: Kazada Ölenlerin Sayısı 8'e Yükseldi

Tekirdağ'dan Acı Haber: Kazada Ölenlerin Sayısı 8'e Yükseldi

1 saat önce

Tekirdağ'dan acı haber: Kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi Hayatını kaybedenlerden biri bebekTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

Tekirdağ'dan acı haber: Kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Hayatını kaybedenlerden biri bebek

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.
Hayrabolu'da dereye uçan otomobil sudan çıkarıldı. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerde kazada biri bebek, 3'ü çocuk toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Acı haberi alır almaz olay yerine ulaşan ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.
Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

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