Tekirdağ'dan Acı Haber: Kazada Ölenlerin Sayısı 8'e Yükseldi
1 saat önce
Tekirdağ'dan acı haber: Kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi Hayatını kaybedenlerden biri bebekTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.
Tekirdağ'dan acı haber: Kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Hayatını kaybedenlerden biri bebek
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.
Hayrabolu'da dereye uçan otomobil sudan çıkarıldı. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerde kazada biri bebek, 3'ü çocuk toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Acı haberi alır almaz olay yerine ulaşan ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.
Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:58 Kaynak: İHA
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