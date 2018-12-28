Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan Ağrı'ya Gönül Köprüsü Kurdular

Tekirdağ'dan Ağrı'ya Gönül Köprüsü Kurdular

49 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Sanayiciler İlkokulu'nun düzenlediği kampanyada toplanan 70 bin liralık yardım malzemesi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Dolaklı Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Sanayiciler İlkokulu'nun düzenlediği kampanyada toplanan 70 bin liralık yardım malzemesi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Dolaklı Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Sanayiciler İlkokulu Okul Aile Birliği'nce 1,5 ay önce hayata geçirilen "Kardeş Okul Projesi" sayesinde Tekirdağ ile Ağrı arasında gönül köprüsü kuruldu.

Okul Aile Birliği Başkanı Saadet Arslan öncülüğünde harekete geçen okul yönetimi ve öğrenciler, 12 yıl önce Doğubayazıt'a bağlı Dolaklı İlkokulu'nda öğretmenlik hayatına başlayan Sanayiciler İlkokulu Müdürü Alpay Arı'nın da isteğiyle bu okulu kardeş okul seçti.

Yürütülen kampanyayla okul aile birliği, öğrenciler, veliler, ilçe esnafı, iş adamları, belediye ve milli eğitim müdürlüğünün de desteğiyle kısa zamanda 70 bin lira tutarında yardım malzemesi toplandı.

Giyecek, oyuncak, kitap, tekstil ürünleri, kırtasiye ve laboratuvar malzemeleri ile teknik cihazlardan oluşan yardım kolileri, okul aile birliği üyelerince Doğubayazıt'taki Dolaklı Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Bin 600 kilometre uzaklıktaki kardeş okulda eğitim gören arkadaşlarının kendileri için yaptığı atkı ve bereler ile mektupları teslim alan bazı öğrenciler duygulandı.
Kapaklı Sanayiciler İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 ay önce başlattıkları projeyle batıdan doğuya gönül köprüleri kurduklarını söyledi.

Projeyle öğrencilerin mutluluğuna şahit olduklarını belirten Arslan, "Projeye okul aile birliği, öğrenciler, veliler, ilçe esnafı, iş adamları, belediye, milli eğitim müdürlüğü, kısacası herkes seve seve yardımcı oldu. Okul müdürümüz Alpay Arı, Tekirdağlı. 12 yıl önce öğretmenlik görevine Dolaklı köyünde başlamış. Zaten bu okulu seçme sebebimiz de buydu. Öğrencilerin gözlerindeki mutluluk ne kadar faydalı bir iş yaptığımızın en açık göstergesi." ifadelerini kullandı.

Arslan, yardım malzemelerinin A'dan Z'ye bir okulun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte geniş kapsamlı olduğunu sözlerine ekledi.

Dolaklı Ortaokulu öğrencisi Abdussamed Bekre de kardeş okul olarak seçildikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Bekre, "Öncelikle bu yardımlardan dolayı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kardeş okul olarak bizi seçtikleri için çok mutluyuz. Dolaklı köyünden Tekirdağ'a kucak dolusu sevgiler." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı, Tekirdağ, Güncel
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