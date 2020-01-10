Tekirdağ'dan Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi - Son Dakika

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Tekirdağ'dan Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi
6 saat önce
Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından art arda depremlerin meydana geldiği Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından art arda depremlerin meydana geldiği Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi.
Arnavutluk'ta art arda meydana gelen depremler nedeniyle AFAD Başkanlığının talimatı üzerine Tekirdağ AFAD Lojistik Deposu'ndan 300 adet çadır 3 tıra yüklenerek, Arnavutluk'a gönderildi. Daha önce de Arnavutluk'a 480 çadır gönderilmişti. - TEKİRDAĞ
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