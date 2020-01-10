Tekirdağ'dan Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi - Son Dakika

Tekirdağ'dan Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi

6 saat önce

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından art arda depremlerin meydana geldiği Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi.

Tekirdağ'dan Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi, System.String[]

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından art arda depremlerin meydana geldiği Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi.


Arnavutluk'ta art arda meydana gelen depremler nedeniyle AFAD Başkanlığının talimatı üzerine Tekirdağ AFAD Lojistik Deposu'ndan 300 adet çadır 3 tıra yüklenerek, Arnavutluk'a gönderildi. Daha önce de Arnavutluk'a 480 çadır gönderilmişti. - TEKİRDAĞ

Arnavutluk, Tekirdağ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
Trabzonspor, Partizan Tiran'ı 1-0 mağlup etti Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı

Son Dakika Haberleri
00:16 Uzmanlar İran-ABD krizinde Türkiye'nin rolüne işaret ediyor - Son Dakika
00:15 Muş göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyon - Son Dakika
00:12 İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
00:11 İstanbul'da yılın ilk dolunayı - Son Dakika
00:10 2020 yılının ilk ay tutulması fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 00:20:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]