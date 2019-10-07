Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan Arnavutluk'a yardım eli
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan Arnavutluk'a yardım eli

Tekirdağ'dan Arnavutluk'a yardım eli

40 dakika önce

Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından, Arnavutluk'a 480 adet aile çadırı gönderildi.

Tekirdağ'dan Arnavutluk'a yardım eli, System.String[]

Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından, Arnavutluk'a 480 adet aile çadırı gönderildi.


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Arnavutluk'ta meydana gelen 5,6 ve 4,1 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle uluslararası yardım talebi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Arnavutluk'a gönderilmesi uygun görülen, içerisinde 480 adet aile çadırı bulunan 4 tırı Tekirdağ AFAD lojistik deposundan uğurladı. Vali Yıldırım, yardım tırlarını uğurlarken Arnavutluk'un kardeş ülke olduğunu belirtti. Yıldırım, Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve şoförleri "Allah'a emanet olun ve yolunuz açık olsun" diyerek uğurladı.


Yardım tırlarını uğurlamaya Vali Yıldırım'ın yanı sıra AFAD Tekirdağ Müdürü Recep Erol da katıldı. - TEKİRDAĞ

Arnavutluk, Tekirdağ, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşusuna zarar vermek isteyen kişi, yüzlerce kavunu bıçakla parçaladı
6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı Sırp Cumhurbaşkanı, gazetecinin sorusunu yarıda kesip Erdoğan'ı korudu TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:08:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan Arnavutluk'a yardım eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]