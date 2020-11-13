Tekirdağ'dan Avrupa'ya ilk ihracat yükü trenle Avrupa'ya gönderildi
13.11.2020 21:18
Tekirdağ'dan Avrupa'ya ilk ihracat yükü taşıyan tren, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Avrupa'ya uğurlandı.
Tekirdağ'dan Avrupa'ya ilk ihracat yükü taşıyan tren, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Avrupa'ya uğurlandı.
Tekirdağ'dan Avrupa'ya İlk İhracat Yükü Taşıyan Treni uğurlama törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel katıldı. İlk ihracat yükü olan tır dorseleri ve konteynerler, limandan trene alındı. Yükünü alan Avrupa yolcusu tren demiryolu ile Tekirdağ'dan Bulgaristan'a taşınmak üzere yola çıktı.
-İHA-
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