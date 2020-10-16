Tekirdağ'dan başka illere gönderilmek üzere hazırlanmış etil alkol yakalandı - Son Dakika

Etil alkolün 45 litresinin Edirne , İstanbul ve Mersin 'e gönderilmek üzere kolilendiği tespit edildi.

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda farklı illere gönderilmek üzere de hazırlanan 970 litre etil alkol ele geçirildi.

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