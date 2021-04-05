Tekirdağ'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlüğü ve Memur-Sen Tekirdağ İl Başkanı Ferruh Topuz, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, millet iradesini ayaklar altına almaya çalışanların, karşılarında Türk milletini bulacaklarını belirtti.

Kimsenin demokrasilerde "aba altından sopa gösteremeyeceğini" aktaran Yüksel "Milletin seçerek göreve getirdiği iradeye 'aba altından sopa göstermeyi' kendilerine adet edinmiş zihniyete sesleniyorum, düşüncelerimizi açıklıyoruz maskesi altında, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak, milletimizin vereceği tepkiyi fazlasıyla hafife almak olsa gerek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ NKÜ'den yapılan açıklamada da üniversitenin milli iradenin yanında olduğu belirtildi.

NKÜ'nün, vesayet odaklarına karşı çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kendisini milli iradeden üstün gören her türlü vesayet odaklarına karşı çıkıyoruz. Demokratik kurumların işleyişine müdahale amacı taşıyan hiç bir adımın kamu vicdanıyla bağdaşmayacağı inancıyla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna beyan ederiz."

Memur-Sen Tekirdağ İl Başkanı Ferruh Topuz ise yazılı açıklamasında, amirallerin yaptığı açıklamanın emekli de olsa bazı darbe heveslilerinin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çığırtkanlığı yapma hastalığına devam etmek olduğunu belirtti.

Topuz, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin bekasının ve bağımsızlığının teminatı, millet ve onun emsalsiz iradesidir. Bunun yakın tarihteki en büyük ve en haşmetli örneği 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz gecesi darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye'nin geleneğinden vesayeti, geleceğinden muhtıra ve darbeyi bir daha asla tekrar etmeyecek şekilde kazımış, söküp atmıştır.

Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değerlerini hedef gösteren, sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Memur-Sen olarak şehitlerimize verdiğimiz sözün, millet iradesinin yanında, ahdimizin arkasında; darbelerin, vesayetin, emperyalizmin, ihanetin karşısındayız."