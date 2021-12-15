Üye Girişi
TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI

15.12.2021 10:19

TEKİRDAĞ'da bir şirkete ait tuğla fabrikası, döviz kurunun yükselmesi üzerine Bulgaristan firmasıyla 1 milyon euro'luk ihracat konusunda anlaştı.

TEKİRDAĞ'da bir şirkete ait tuğla fabrikası, döviz kurunun yükselmesi üzerine Bulgaristan firmasıyla 1 milyon euro'luk ihracat konusunda anlaştı. Anlaşmanın ardından tuğlaları gemi ve trenle gönderen firma sahibi Nurettin Ekmekçioğlu, Fabrikamız daha önce yüzde 60 kapasiteyle üretim yapıyordu. Bu anlaşmayı yapınca kapasite artırarak şu anda 200 kişiyle 3 vardiyada yüzde 100 üretime geçtik dedi.

Bulgaristan'ın para birimi levanın Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla bu ülkede faaliyet gösteren firmalar, Türkiye pazarına yöneldi. Tekirdağ'da tuğla üretilen firma, Bulgaristan firmasıyla 1 milyon euro'luk anlaşma yaparak, tuğla ihraç etmeye başladı. Kapasitesinin yüzde 40'ını Bulgaristan'a ayıran firma, ürettiği tuğlaları da deniz ve demir yoluyla ülkeye göndermeye başladı. Tuğla fabrikası sahibi Nurettin Ekmekçioğlu, 1,5 ay önce Bulgaristan'dan gelen firma yetkililerinin ürünlerinden örnekler aldığını ve ülkelerinde inceleyip beğendiklerini söyledi. Ekmekçioğlu, Ürünlerimizin standartlara uygun, dayanıklı olduğu anlaşılınca Bulgaristan'dan birkaç firma geldi. Bunlar sadece mallarını Bulgaristan'a satmıyorlar. Romanya, Makedonya gibi Balkan ülkelerine de pazarlıyorlar. Biz de kabul ettik. Onların istediği standartlarda üretimimizi yaparak mallarımızı sevk etmeye başladık. Gemi ve trenle mallarımızı gönderiyoruz. Başlangıçta üretimimizin yüzde 40'ını ihraç ediyoruz. Bunlar Eskişehir'den de trenle kiremit alıyorlar dedi.

ROBOTLARLA ÜRETİM

Bulgar firmasıyla anlaşmalarının ardından kapasitelerinin arttığını kaydeden Ekmekçioğlu, Fabrikamız, daha önce yüzde 60 kapasiteyle üretim yapıyordu. Bu firmayla anlaşma yapınca kapasite artırımıyla şu anda 200 kişiyle 3 vardiya olarak yüzde 100 üretime geçtik. Fabrikamız tamamen teknolojiyi kullanarak robotlarla üretim yapıyor. Onlar aslında üretimin neredeyse yüzde 60'ını istiyor ancak iş, piyasayla olan anlaşmalarımız olduğundan bunu şimdilik kabul edemedik. Bulgar firması yetkilileriyle ilk etapta şu ana kadar üretebildiğimiz veya gönderebildiğimiz anlaşma tutarı ortalama 1 milyon euro civarında. Bu sevkiyatlar deniz ve tren yoluyla artarak devam edecek. Anlaşma bu rakamla sınırlı değil. Yeter ki bizler sevkiyatımızı yapabilelim ancak Devlet Demir Yolları'nın bize tahsis ettiği vagonların bir kısmının bakım ve muayene süresi geçtiği için Bulgaristan demir yolları bu vagonları ülkeye sokmuyor ve üzerindeki malzemelerle geri gönderiyor. Bu da bizim ihracat hızımızı kesiyor. Buna bir çare bulunmalı diye konuştu.

Nurettin Ekmekçioğlu, şu ana kadar geri yollananlar hariç, içinde 145 bin tuğlanın bulunduğu toplam 75 vagonun Bulgaristan'a gönderildiğini kaydetti.

TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI
TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI
TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI
TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI
TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI
TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI
TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI
TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI
TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI
TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI
TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI

Bulgaristan, Tekirdağ, İhracat, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:14 Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade
12:06 Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
12:02 Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da!
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
11:41 Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
11:30 Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
"Ekonomik OHAL" tartışmalarına Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Saçma sapan bir iddia "Ekonomik OHAL" tartışmalarına Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Saçma sapan bir iddia         
12:19
Moda'da iğrenç görüntü! Pantolonunu indirip kendisini uyaran adamın karısının üzerine idrarını yaptı Moda'da iğrenç görüntü! Pantolonunu indirip kendisini uyaran adamın karısının üzerine idrarını yaptı         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Kandil'in şifreleri çözüldü! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış Kandil'in şifreleri çözüldü! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış         
10:09
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 12:28:27. #1.11#
SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DAN BULGARİSTAN'A 1 MİLYON EURO'LUK TUĞLA İHRACATI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement