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Tekirdağ'dan çalınan araç Sultangazi'de terkedilmiş halde bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'dan çalınan araç Sultangazi'de terkedilmiş halde bulundu

07.07.2021 08:58

Tekirdağ'dan çalınan araç Sultangazi'de terkedilmiş halde bulundu Çalıntı araç ile kaza yapan hırsız, aracı yol ortasında bırakarak kayıplara karıştı Araç sahibi, polislerin aramasıyla aracının çalındığını öğrendi Tekirdağ'dan çalınan hafif ticari araç, Sultangazi'de kaza yapmış halde bulundu.

Tekirdağ'dan çalınan araç Sultangazi'de terkedilmiş halde bulundu

Çalıntı araç ile kaza yapan hırsız, aracı yol ortasında bırakarak kayıplara karıştı

Araç sahibi, polislerin aramasıyla aracının çalındığını öğrendi

İSTANBUL - Tekirdağ'dan çalınan hafif ticari araç, Sultangazi'de kaza yapmış halde bulundu. Ekipler kazadan sonra terk edilen aracı, kimin çaldığını belirleyebilmek için çalışma başlattı. Aracın gece saatlerinde çalındığından haberi olmayan sahibi, kendisine ulaşan polis ekiplerinden aracının çalındığını öğrendi.

Olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Sultangazi ilçesi Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yapılan ihbarda kaza yapmış hafif ticari aracın yol ortasında terkedilmiş halde beklediği bilgisi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler olay yerinde yaralanan veya aracın sahibi olduğu düşünülen kimsenin bulunmaması üzerine plaka üzerinden sorgulama yaptı. Yapılan sorgulama sonucunda ise 34 YFD 10 plakalı aracın sahibinin Tekirdağ'da yaşayan Aziz Ziya T. olduğunu belirlendi.

Kapımın önünde duruyor dediği aracı başka şehirde çıktı

Polis aradığı araç sahibine önce plakasını söylediği aracın kendisine ait olup olmadığını ve aracın nerede olduğunu sordu. Araç benim ve şuan kapımın önünde duruyor şeklinde cevap veren Aziz Ziya T.'ye polis ise aracın şuanda İstanbul Sultangazi'de kaza yapmış ve terkedilmiş halde bulunduğunu söyledi. Şaşkınlıkla evinin önünü kontrol ettiğinde aracın olmadığını gören Aziz Ziya T. aracını teslim almak için İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

Polis aracı çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı

Yapılan incelemede aracın düz kontak sistemi ile değil anahtar ile çalıştırıldığı anlaşılırken hırsızın Tekirdağ'da yaşayan Aziz Ziya T.'ye eve hırsızlık amacı ile girip anahtarı çaldıktan sonra ise İstanbul'a kaçırdığı tahmin ediliyor. Büyük çapta maddi hasar gören araç olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak incelenmek üzere otoparka çekilirken, polis hırsızın anahtarı kaçarken yol kenarında bulunan yeşillik araziye atmış olma ihtimaline karşın, çimenlik alanda uzun süre arama yaptı. Polis ekipleri aracı çalan şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Tekirdağ'dan çalınan araç Sultangazi'de terkedilmiş halde bulundu
Tekirdağ'dan çalınan araç Sultangazi'de terkedilmiş halde bulundu
Tekirdağ'dan çalınan araç Sultangazi'de terkedilmiş halde bulundu
Tekirdağ'dan çalınan araç Sultangazi'de terkedilmiş halde bulundu
Tekirdağ'dan çalınan araç Sultangazi'de terkedilmiş halde bulundu
Tekirdağ'dan çalınan araç Sultangazi'de terkedilmiş halde bulundu

Sultangazi, Tekirdağ, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'dan çalınan araç Sultangazi'de terkedilmiş halde bulundu - Son Dakika


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