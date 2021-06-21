Tekirdağ'dan çalınan taş kırma makinesi İstanbul'da bulundu - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 milyon 500 bin lira değerindeki taş kırma makinesi, İstanbul'da bulunarak, belediyeye teslim edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 milyon 500 bin lira değerindeki taş kırma makinesi, Muratlı ilçesi eski çöplük mevkiinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. 18 Haziran sabahı işe gelen saha amiri Abdullah Haldun'un durumu fark edip polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.