Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 57'nci Alay yürüyüşü başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 57'nci Alay yürüyüşü başladı

6 saat önce

Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 57'nci Alay yürüyüşü başladıÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına yürüyecek 57 gönüllü, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uğurlandı.

Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 57'nci Alay yürüyüşü başladı

ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına yürüyecek 57 gönüllü, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uğurlandı.

13- 18 Mart 2019 tarihleri arasında Çanakkale Şehitliği'ne gerçekleştirilecek olan yürüyüşe katılmak üzere yola çıkan 57 gönüllü için Tekirdağ'da eski valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü'ne katılara büyük ilgi gösterildi. Yürüyüşe katılanların önünde 3 atlının eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Uğurlama törenin de konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, " Çanakkale Zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en önemli zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı bir var olma ve yok olma mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Aziz milletimizin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı Çanakkale Zaferi, hem milli tarihimizi, hem de dünya tarihini adeta yeniden şekillendirmiştir. Çanakkale Zaferi, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden önemli bir adımdır. Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar, bağımsızlık mücadelesi veren bütün milletler ve insanlık alemi için de bir kurtuluş rehberi olmuştur" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çanakkale'de 105 yıl önce destan yazıldığını belirterek, "Çanakkale'de 105 yıl önceki heyecanın bugünde devam ediyor. Bu etkinlik her sene artan bir heyecanla devam ediyor. Çanakkale, Tekirdağ'dan başlar diye her zaman söylüyoruz. 57'nci Alay 19'uncu Tümeni kuran ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Hüseyin Avni Bey, Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştirdiler. Çanakkale'de vefat edenleri rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz ise Çanakkale ruhuna bütün Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu belirterek, 57'nci. Alay Komitesi olarak her yıl vefa yürüyüşü düzenlediklerini ve her yıl daha da kalabalık ve büyüyerek süreceğini söyledi.

Konuşmaların ardından 57 gönüllü, Çanakkale'ye doğru yürüyüşe başladı.

Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 57'nci Alay yürüyüşü başladı

Çanakkale Zaferi, Aziz Yıldırım, Çanakkale, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:09 Kaynak: DHA
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