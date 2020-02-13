Tekirdağ'dan, deprem bölgesine 4 TIR daha yardım gönderildi - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da 4 TIR dolusu yardım malzemesi, Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Tekirdağ'da daha önce gönderilen yardımların ardından bugün de 4 TIR dolusu yardım depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi. TIR'ların hareketinden önce düzenlenen törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kaymakamlar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AFAD İl Müdürü Recep Erol ile kurum müdürleri katıldı. Törende konuşan Vali Yıldırım, bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bütün vatandaşlar tarafından yardım kampanyasına güzel bir katılım sağlandığını belirten Yıldırım, "Bizden beklenen bir TIR'dı ama toplanan yardımlar 4 TIR oldu gördüğünüz gibi. Yardım eden bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. İlçelerimizden de çok güzel katılım oldu ve 4 TIR'ı deprem bölgesine gönderiyoruz. Bu yardımlar insanımızın ne kadar yardımsever olduğunu gösteriyor. Bu yardımlar bize gösteriyor ki başımıza bir şey gelirse yalnız değiliz. Bu yardım kampanyalarıyla bunu tescil etmiş olduk" dedi.