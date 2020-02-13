Tekirdağ'dan, deprem bölgesine 4 tır yardım daha gönderildi - Son Dakika
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Tekirdağ'dan, deprem bölgesine 4 tır yardım daha gönderildi

13 dakika önce

Tekirdağ'dan, deprem bölgesine 4 TIR yardım daha gönderildiTEKİRDAĞ'da deprem bölgesindeki depremzedelere için toplanan yardımlar bugün 4 TIR'la yola çıkarıldı.

Tekirdağ'dan, deprem bölgesine 4 TIR yardım daha gönderildi

TEKİRDAĞ'da deprem bölgesindeki depremzedelere için toplanan yardımlar bugün 4 TIR'la yola çıkarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Tekirdağ'da daha önce gönderilen yardımların ardından bugün de 4 TIR dolusu yardım depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye dualarla gönderildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yardımların gönderilmesi için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bütün vatandaşlar tarafından yardım kampanyasına güzel bir katılım sağlandığını belirten Yıldırım, "Bizden beklenen bir TIR'dı ama toplanan yardımlar 4 TIR oldu gördüğünüz gibi. Yardım eden bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. İlçelerimizden de çok güzel katılım oldu ve 4 TIR'ı deprem bölgesine gönderiyoruz. Bu yardımlar insanımızın ne kadar yardım sever olduğunu gösteriyor. Bu yardımlar bize gösteriyor ki başımıza bir şey gelirse yalnız değiliz. Bu yardım kampanyalarıyla bunu tescil etmiş olduk" dedi.

Törene, kaymakamlar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AFAD İl Müdürü Recep Erol, kurum müdürleri katıldı.

Tekirdağ'dan, deprem bölgesine 4 tır yardım daha gönderildi

Tekirdağ, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:50 Kaynak: DHA
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