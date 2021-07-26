Tekirdağ'dan dünyaya ada çayı - Son Dakika
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Tekirdağ'dan dünyaya ada çayı

26.07.2021 18:16
Tekirdağ'dan dünyaya ada çayı

Tekirdağ'daki Ganos Dağı, ada çayı üretimiyle ön plana çıkıyor.

Tekirdağ'daki Ganos Dağı, ada çayı üretimiyle ön plana çıkıyor. Üreticiler yılda iki hasat ile ortalama dekara 200-250 kilogram civarında kuru yaprak elde ediyor. Elde edilen ürün dünyaya da ihraç ediliyor. Tekirdağ'da genellikle üzüm, kiraz ve zeytin yetiştiriciliğinden geçimlerini sağlayan üreticiler, alternatif ürün olarak ada çayı üretimine yöneldi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle Ganos Dağı eteklerinde yetiştirilen çaylar zahmetli toplama sürecinin ardından İzmir'deki fabrikaya gönderiliyor. Ardından da yedi ülkeye ihraç ediliyor.

Üreticiler üründe verim ve kalitenin artırması için yılda iki kere hasat yapıyor. Dekara 200-250 kilogram civarında kuru yaprak elde eden üreticiler eğitim masraflarını dahi ada çayı ile karşılayabiliyor.

Verilere göre il genelinde 500 dekarı doğal alan olmak üzere toplam 1000 dekar alanda ada çayı üretimi yapılıyor. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 'Ada Çayı Üretimini Geliştirme' projesi kapsamında eğitim gören 41 çiftçiye 200 bin ada çayı fidesi verildi. tarım orman Tekirdağ ada çayı ihracat

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Kaynak: Habermetre

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