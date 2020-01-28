Tekirdağ'dan Elazığ'a ikinci tır yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan Elazığ'a ikinci tır yola çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'dan Elazığ'a ikinci tır yola çıktı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Tekirdağ'dan yardım dolusu ikinci bir tır yola çıktı.

Tekirdağ'dan Elazığ'a ikinci tır yola çıktı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Tekirdağ'dan yardım dolusu ikinci bir tır yola çıktı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan bağış yardım kampanyası çerçevesinde AFAD koordinasyonunda, Tekirdağ Oda ve Borsaları tarafından hazırlanan yardım tırı Elazığ'a uğurlandı.


Uğurlamada konuşan Vali Yıldırım, "3 gün önce Elazığ'da Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'da, Gaziantep, hatta Samsun'a kadar pek çok yerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bir takım mağduriyetler oluştu. Son rakama göre 41 vatandaşımız vefat etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz gereken her şeyi yaptı. 3 gün içerisinde hiç kimse göçük altında kalmadı. Herkes çıkartıldı. Görüyorsunuz Türkiye'mizin 4 bir tarafından arkadaşlarımız depremde mağdur olduğunu düşündükleri insanlara yardım eli uzattılar. Şu anda göndereceğimiz tır ikinci tırımız olacak inşallah. Oradaki mağdur olan vatandaşlarımıza günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları malzemeler gönderiyoruz. İnşallah bu malzemeler vatandaşlarımıza ulaştırılarak ihtiyaçları giderilmiş olacak. Bu yardımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından yardım kamyonu dualarla uğurlandı.


Uğurlama törenine Vali Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, AFAD Müdürü Recep Erol katıldı.


Öte yandan depremzedelere yardım nedeniyle bir tır dolusu yardım malzemesi daha Elazığ'a gönderilmişti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:01 Kaynak: İHA
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