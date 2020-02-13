Tekirdağ'dan Elazığ'daki depremzedelere 4 tır yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan Elazığ'daki depremzedelere 4 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Tekirdağ'dan Elazığ'daki depremzedelere 4 tır yardım gönderildi

6 saat önce

Tekirdağ Valiliğince başlatılan yardım kampanyası kapsamında depremzedeler için toplanan malzemelerin bulunduğu 4 tır Elazığ'a gönderildi.

Tekirdağ Valiliğince başlatılan yardım kampanyası kapsamında depremzedeler için toplanan malzemelerin bulunduğu 4 tır Elazığ'a gönderildi.

Valilik önünde düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yıldırım, vatandaşların yardım kampanyasına güzel bir katılım sağladığını belirterek, "Bizden beklenen yardım 1 tırdı ama toplanan yardımlar 4 tır oldu. Yardım eden hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. İlçelerimizden de çok güzel katılım oldu. Bu yardımlar insanımızın ne kadar yardımsever olduğunu gösteriyor. Bu yardımlar bize gösteriyor ki başımıza bir şey gelirse yalnız değiliz." dedi.

Törene, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, AFAD İl Müdürü Recep Erol, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Tekirdağ'dan Elazığ'daki depremzedelere 4 tır yardım gönderildi

Tekirdağ, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı
24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının

Son Dakika Haberleri
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:07:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan Elazığ'daki depremzedelere 4 tır yardım gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]