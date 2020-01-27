Tekirdağ'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi - Son Dakika

Tekirdağ'dan bir tır ve bir kamyon dolusu gıda ve yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bölgeye gönderdi.

Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi itfaiye istasyonunda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığında bulunarak sözlerine başladı.

Bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Yıldırım, "Tekirdağ'dan Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza bir miktar yardım malzemesi göndereceğiz. Vatandaşlarımız ve kurumlarımız Elazığlı ve Malatyalı vatandaşlarımızın yanındadır. Bir kardeş el de Tekirdağ'dan Elazığ'a, Malatya'ya uzanıyor." dedi.

Gıda malzemesi dolu tırın yanı sıra, kentteki borsa ve odaların başlattığı kampanya kapsamında hazırlanan yardım kamyonu da birlikte yola çıktı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, AFAD İl Müdürü Recep Erol ve kurum müdürleri katıldı.