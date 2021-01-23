Tekirdağ'dan geçen yıl 168 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

Türkiye genelinde 14 Organize Sanayi Bölgesi kapasitesiyle Bursa'dan sonra ikinci sırada yer alan Tekirdağ, geçen yıl 168 ülke ve bölgeye ihracat yaptı.

Türkiye'nin sanayi merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen, liman ve üretim tesisleriyle uluslararası ticarette önemli bir yere sahip olmayı hedefleyen Tekirdağ, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yıl ihracatta üst sıralarda yer almayı başardı.

Özel coğrafyasıyla kara, deniz, demir ve hava yolu ulaşım imkanlarına sahip, İstanbul ile Avrupa'ya yakınlığıyla fırsat sunan kent, 14 Organize Sanayi Bölgesi varlığıyla Bursa'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kentte geçen yılın mayıs ayında 55 milyon 632 bin dolarla en az, ekim ayında ise 100 milyon 755 bin dolarla en yüksek ihracat gerçekleşti.

Aralık ayında 97 milyon 362 bin dolar ihracat yapılan kent, resmi rakamlara göre geçen yılın tamamında 991 milyon 422 bin dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye genelinde 17. sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde 168 ülke ve bölgeye sevkiyat yapılan kentte, geçen yıl ihracatın 175 milyon 152 bin dolarlık kısmı elektrik ve elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 173 milyon 338 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bunu 156 milyon 505 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 116 milyon 725 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 92 milyon 194 bin dolarla makine ve aksamları sektörü takip etti.

Kentte 2019 yılına göre geçen yıl hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, fındık ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, makine ve aksamları ile tütün sektörü ihracatında artışlar oldu.

Kentin ihracatında önceki yıla göre en fazla artış gösteren sektör, 8 milyon 34 bin dolarlık ihracata ulaşan savunma ve havacılık sanayi oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya

Almanya, geçen yıl Tekirdağ'dan en fazla ihracat yapılan ülke oldu. 2020'de bu ülkeye 198 milyon 695 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

ABD 65 milyon 196 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 48 milyon 711 bin dolarla İtalya, 39 milyon 178 bin dolarla Bulgaristan, 37 milyon 591 bin dolarla Fransa takip etti.

"Tekirdağ birçok farklı sektörde ihracat yaptı"

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay, AA muhabirine, kentin 2020 ihracatının resmi rakamlara göre yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Kentten bir çok ülkeye ürün gönderildiğini anlatan Günay, şunları kaydetti:

"Tekirdağ 14 Organize Sanayi Bölgesi ve 1 Avrupa Serbest Bölgesi ile Türkiye'nin gözde kentlerinden biri. Ancak ihracat konusu hem sevindirici hem de beni üzen konulardan bir tanesi. Çünkü biz şehrimizin insan gücünü, arazimizi üretim hayatına tahsis etmişiz. İnsanlarımız çalışıp üretiyor.

Özel konumu olan bu şehir İstanbul'a, Bulgaristan'a ve Yunanistan'a bir saat uzaklıkta. Yani bir saat sonra Avrupa Birliğinin içerisindesin. Üretim yapan şirketlerin merkezlerinin Tekirdağ'da olmamasından dolayı ihracat rakamları yaklaşık 1 milyar dolar görünüyor. Ancak sadece Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin ihracat rakamı 3,6 milyar dolar. Yani il bazında bir araştırma yaptığınızda bizim yaklaşık 7-7,5 milyar doların üzerinde ihracatımız var."