Tekirdağ'dan İdlib'e 7 tır yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan İdlib'e 7 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Tekirdağ'dan İdlib'e 7 tır yardım gönderildi

6 saat önce

İdlib bölgesinde yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Tekirdağ'dan 7 tır yardım gönderildi.

Tekirdağ'dan İdlib'e 7 tır yardım gönderildi, System.String[]

İdlib bölgesinde yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Tekirdağ'dan 7 tır yardım gönderildi.


İdlib bölgesinde yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde başlatılan "Bir aradayız İdlib'in yanındayız" kampanyası kapsamında Tekirdağ'daki hayırsever vatandaşların 7 yardım tırı, idlib'e göndeilmek üzere Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Bu kapsamda İdlib'e gönderilmek üzere hazırlanan içerisinde un, gıda kolisi, zeytinyağı, hijyen malzemeleri, muhtelif giyim malzemeleri, muhtelif gıda malzemeleri bulunan yardım tırları Vali Aziz Yıldırım ve İl Protokolünün katılımıyla Marmaraereğlisi Martaş Limanından uğurlandı.


Uğurlamada konuşan Vali Yıldırım; "İdlib'e yardım tırlarımızı gönderiyoruz. İdlib'de yerlerinden yurtlarından olan pek çok insan çadırlarda yaşamak mecburiyetindeler. O da bulabilirlerse. Buradaki soğuk hava orada da var. Kar içerisinde, çamur içerisinde kalıyorlar. Günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan insanlar var. Onun için Cumhurbaşkanlığımız tarafından bir yardım kampanyası başlatıldı. Bizlerden de bu konuda neler yapabileceğimiz hakkında bilgi istenildi. Bugün 7 tane yardım tırı gönderiyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah dualarımız kabul olur. Hem bereketli olsun hem de kazasız belasız yardım tırlarımız yerlerine ulaşsın" dedi.


Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından yardım tırları İdlib'e dualarla uğurlandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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