Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan "İstihdam Seferberliği"Ne Destek

Tekirdağ'dan "İstihdam Seferberliği"Ne Destek

1 saat önce

Tekirdağ'da "İstihdam Seferberliği" kapsamında bu yılın iki buçuk ayında 17 bin 318 kişiye istihdam sağlandığı bildirildi.

Tekirdağ'dan
Tekirdağ'da "İstihdam Seferberliği" kapsamında bu yılın iki buçuk ayında 17 bin 318 kişiye istihdam sağlandığı bildirildi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın bir ekonomi kenti olduğunu anımsattı.

Tekirdağ'ın "İstihdam Seferberliği" kapsamındaki üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"Konulan hedefin neredeyse yüzde elli üzerinde bir istihdamla seferberliğe katkı sağladık. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da almış olduğu teşviklerle alakalı kararlarla istihdam çağrısı kapsamında çalışmalarımıza oda olarak başladık.

Son olarak Cumhurbaşkanımızın Tekirdağ'a gelişinde kendisine de gerekli bilgileri verdik. Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre, 1 Ocak ve 13 Mart 2019 tarihine kadar 17 bin 318 yeni istihdam yarattık. Bu bizim için gurur kaynağı."

Günay, Tekirdağ'ın 2019 yılının geri kalan aylarında da istihdamda üzerine düşenin fazlasını yerine getireceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:47 Kaynak: AA

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