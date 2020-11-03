Tekirdağ'dan İzmir'e 3 tır yardım malzemesi - Son Dakika

Tekirdağ'dan İzmir'e 3 tır yardım malzemesi

03.11.2020 10:00
Tekirdağ'dan İzmir'e 3 tır yardım malzemesi, System.String[]

İzmir'de meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem nedeniyle Türkiye'nin diğer şehirlerinden olduğu gibi Tekirdağ'dan da hazırlanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

İzmir'de meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem nedeniyle Türkiye'nin diğer şehirlerinden olduğu gibi Tekirdağ'dan da hazırlanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi. 3 tırdan oluşan malzemeleri Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım uğurladı.

Deprem nedeniyle Manisa'da bulunan Bölgesel AFAD Lojistik Deposuna malzeme tamamlama amacıyla Tekirdağ AFAD'dan gönderilen ve içerisinde 5 bin 760 adet yastık, çarşaf, 3 bin 360 battaniye ve 192 adet yatak bulunan 3 tır Manisa'ya uğurlandı.

Uğurlamada konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakın ve akrabalarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Oradaki mağdur olan vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılayacakları malzemeler gönderiyoruz. Allah kaza, bela vermesin sağlıcakla gidin inşallah" dedi.

Ardından AFAD Deposunu gezen Vali Yıldırım, AFAD Müdürü Recep Erol'dan depodaki malzemelerle ilgili bilgi aldı.

Uğurlamaya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve AFAD Müdürü Recep Erol da katıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'dan İzmir'e 3 tır yardım malzemesi
Tekirdağ'dan İzmir'e 3 tır yardım malzemesi
Tekirdağ'dan İzmir'e 3 tır yardım malzemesi
Tekirdağ'dan İzmir'e 3 tır yardım malzemesi
Tekirdağ'dan İzmir'e 3 tır yardım malzemesi

Tekirdağ, Deprem, İzmir, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan İzmir'e 3 tır yardım malzemesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Beşiktaş'ta teknik heyet, Adem Ljajic'i yeniden kazanmak istiyor Viyana'daki terör saldırısında masum canlara kasteden saldırganlar böyle yakalandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor? Bedeni küçük, yüreği kocaman! Deprem enkazında günlerdir uyumadan hayat kurtarıyor Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı
İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayla'nın ilk görüntüsü         
10:08
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaştı         
09:52
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor         
09:39
Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı         
09:04
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Babaanne ve 4 torunundan acı haber! Cansız bedenleri çıkartıldı Babaanne ve 4 torunundan acı haber! Cansız bedenleri çıkartıldı         
07:43
Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü         
23:26
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı         
19:51
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 10:28:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan İzmir'e 3 tır yardım malzemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei