Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çorlu Belediyesi
ve Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından "Kanser Farkındalık Eğitim Semineri" düzenledi.
Çorlu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapılan toplantıda Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, kanserle mücadelenin önemine değindi.
Kanser konusunda kadınları bilgilendirmek için bir araya geldiklerini söyleyen Perin, kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu kaydetti.
Daha sonra Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Müdürü Uzman Dr. P. Eylül
Taneri, kanser hastalığı ve yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulundu ve kanserde erken teşhisin önemini dile getirerek katılımcı kadınlarla seminer verdi.
Taneri, KETEM bünyesinde meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın barsak kanseri taramalarının ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Yapılan seminere, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Müdürü Uzman Dr. P. Eylül Taneri, KASAİD Çorlu Başkanı Naime Yılmaz ve çok sayıda kadın katıldı. Ergene
'de hasta nakil ambulansıyla 720 sefer yapıldı
Ergene Belediyesi, oluşturduğu hasta nakil ambulansıyla hastalarını çevre hastanelerine nakletmeye devam ediyor.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
, yaptığı açıklamada, Ergene Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete giren hasta nakil ambulansıyla çevre hastanelere 720 sefer yapıldığını ve toplam 168 bin kilometre yol kat edildiğini söyledi.
Hasta nakil ambulansı hizmetinde, hastaların evlerinden alınarak İstanbul
, Tekirdağ
, Edirne
, Çerkezköy
ve Çorlu'daki hastanelere ücretsiz bir şekilde götürülüp tedavilerinin ardından tekrar evlerine bırakıldığını ifade eden Başkan Yüksel, bu aracın randevu sistemi ile hizmet verdiğini de kaydetti.
Yüksel, hasta nakil ambulansının özellikle yatalak hastaların hastanelere ulaşımları konusunda kolaylık sağlamak üzere çalıştığını belirterek, " Türkiye
'nin sayılı belediyelerinde olan bu hizmet Ergene Belediyesi'nde de var. Tam teşekküllü hasta nakil ambulansı ile sağlık konusunda hassasiyetimiz ve sevgimiz ile çalışıyor ve çalışmaya da devam edeceğiz. Ergene'de bizim için en büyük mutluluk vatandaşlarımızın sağlığıdır." diye konuştu.
Atık toplayıcılarıyla ilgili denetimler sürüyor
Çorlu Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği kontrol ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çorlu'da yaşayan vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine zabıta ekiplerinin ilçe genelinde izinsiz ve yetkisiz olarak çöp, hurda, kağıt atık gibi malzemelerin alım ve satımını yaparak çevreye rahatsızlık veren hurdacı niteliğindeki iş yerlerine denetimler gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Halkın daha rahat bir ortamda yaşamasını temel amaç olarak benimsediklerini dile getiren Başkan Sarıkurt, "Özellikle meskun mahal içerisinde bulunan ve yetkisi olmadığı halde çevreye rahatsızlık veren iş yerleri, gerekli birimlerimizce denetleniyor. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için bu denetimlerimizi arttırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.