Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, ilçedeki tüm dernek ve STK'larla işbirliği içerisinde vatandaşların sorunlarına çözüm odaklı yaklaşım içerisinde olduklarını söyledi.



Muharip Gaziler Derneği Marmaraereğlisi Şube Üyesi Gaziler ve Atatürkçü Düşünce Marmaraereğlisi Şube Başkanı Suzan Coşkun Demirhan dernek üyeleri ile Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ı ziyaret ederek yeni belediye hizmet binasının ve başkanın yeniden aday gösterilmesini tebrik ederek başarılar diledi.



Dernek ve STK'larla işbirliği içerisinde olan bir yönetim anlayışı benimsediklerini dile getiren Başkan Uyan, "Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları STK'lar, muhtarlarımız, dernek ve odalarımız ile işbirliği içinde gerçekleştirdik. Bundan sonra da işbirliği içerisinde aynı çalışma anlayışımızı devam ettireceğiz. Ortak projeler yürütme konusunda her zaman hazırız. Tarih ve turizm cenneti ilçemizi seven ve ilçemizin gelişmesi için çalışan herkesle işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.



Ergene Belediyesi bin ağaç dikti



Ergene Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) işbirliği ile "Sağlıklı Yaşam ile Sağlıklı Çevre" projesi kapsamında Esenler Mahallesi'ne bin karaçam fidanı dikildi.



Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı açıklamada, Şehit Polis Şaban Ceylan korusuna bin karaçam fidanı diktiklerini ve ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.



Yüksel, yeşil bir Ergene yaratmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Ağaç dikme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Gerek refüjler gerekse park ve bahçe alanlarımızda bulunan yeşil alanlarımıza büyük önem veriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil bir Ergene bırakmak adına tüm vatandaşlarımızın katkıda bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.



Marmaarereğlisi Belediyesi hasta nakil hizmetleri



Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından 2000 yılında hizmete giren hasta nakil hizmeti ile bölgedeki hastanelere, bir yılda yaklaşık 820 sefer yapıldı.



Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yaptığı açıklamada, halkın her türlü ihtiyacına cevap vermek adına sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.



Bu kapsamda hizmet veren hasta nakil hizmetinde, hastaların evlerinden alınarak bölgedeki İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere ücretsiz götürülerek hastalıklarının her aşamasında yanlarında olunduğunu kaydeden Uyan, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.



Uyan, yatalak hastalar için sedye ve hastaların ihtiyaçlarına göre donatılan araçlarla hizmet veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin hastaların kayıtlarına göre 7/24 göreve hazır halde olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımızın her anında yanlarında olmak adına 2000 yılında başladığımız hasta nakil hizmeti ile ilçemizde yaşayan hasta vatandaşlarımızı ilgili sağlık kuruluşlarına naklediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde huzurla yaşaması için oluşturduğumuz hasta nakil hizmeti ekibimiz 2 hasta nakil aracıyla 7/24 göreve hazır." diye konuştu.

