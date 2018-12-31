Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı Müftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı Müftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında Kapaklı'ya bağlı İnönü Mahallesi'ne inşa edilecek Ravza Cami ve külliyesinin yapımı birlikte yürütülecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye BaşkanI Kadir Albayrak, büyükşehir belediyesi olarak, Tekirdağ halkına her anlamda hizmet vermek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.



"Olumsuzluklar, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı engellemeyecektir"



Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalara Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.



Günay, mesajında 2019 yılına büyük ekonomik hedeflerle girildiğini ve yeni yıl ile birlikte büyük bir çıkış yakalanacağını ifade etti.



Geleceğe umutla bakılması gerektiğini aktaran Günay şunları kaydetti:



"Sorunlarımız olduğu gibi, büyük umutlarımız ve hedeflerimiz var. Olumsuzluklar, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı engellemeyecektir. Yeni yılda da huzura ve başarıya olan inancımızı tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek, Tekirdağ'ı hak ettiği noktaya taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz.



Birlikten kuvvet doğar ilkesini, kendine misyon edinmiş odamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kentimiz için yeni projeler üretmeye devam edecektir. Bizler, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Tekirdağ'ın kalkınma yolculuğuna destek vereceğiz."

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