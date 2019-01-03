Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çorlu
Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısı yapıldı.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, meclis salonunda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda, meclis üyeleri Değer Kara, Ayşe Eroğlu
, Zarife Atik Geylan, Mustafa Eryılmaz ve Ateş Akdere
'nin denetim komisyonuna seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Kemalettin Mahallesi'nde mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait bir parselin imar affı kapsamında satışı hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edilirken, Çorlu Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve vatandaşlarla hisseli olunan parsellerin satışında encümene yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Spor kulüplerine nakdi yardım taleplerinin görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantı sonunda Başkan Sarıkurt bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti. Ergene
'de parke taşı uygulamaları
Ergene Belediyesi parke taşı uygulama işlemlerine devam ediyor
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
konuyla ilgili açıklamasında, Yeşiltepe
Mahallesi'nde bulunan Halil Pehlivan
ve Halide Edip Adıvar
sokaklarında parke taş çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Hizmet belediyeciliği ile vatandaş memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirten Yüksel, ilçe genelinde kilit parke taş döşeme çalışmalarına hava şartlarının el verdiği süre içerisinde devam edeceklerini kaydetti.
Yüksel, darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile döşenen Ergene'deki sokakların daha sağlam ve daha modern bir görünüme kavuştuğunu belirterek, "İlçemizde hava şartları el verdiği sürece parke taşı uygulamalarımız devam edecek. Ekiplerimiz önceden belirlenen bölgelerde çalışmalarına devam ediyor" dedi. Zabıta
ekipleri pazar yeri denetimlerini sürdürüyor
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Sarıkurt, zabıta müdürlüğü ekiplerinin, pazar yerlerinde halkın sağlığı ve güvenliği için denetimlerine devam ettiğini kaydederek, "Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ölçü ve ayar memurluğu ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde halkın sağlığı ön planda tutuluyor. Ekiplerimizin denetimleri pazar yerlerinde ve gıda maddesi satışı yapılan bölgelerde devam edecek" dedi.
Öte yandan vatandaşlardan gelen şikayetlere istinaden yapılan denetimlere devam edildiğini de ifade eden Sarıkurt, denetimlerde "Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği" ile ilgili maddeler gereğince tezgahlarına etiket koymayan ve vatandaşı yanıltacak şekilde etiket kullanılıp kullanılmadığı yönünde de incelemelerin gerçekleştirildiğini dile getirdi.