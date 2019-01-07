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Tekirdağ'dan Kısa Kısa

1 saat önce

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Namık Kemal l Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Namık Kemal l Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre,Yel'in göreve yeni atanan Şahin'e, "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Yel'e teşekkür ettiği kaydedildi.

- Akaslan'dan Başkan Albayrak'a ziyaret

Trakya Doğal Gaz Bölge Müdürü Tamer Akaslan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akaslan il genelinde devam eden doğal gaz altyapı çalışmaları hakkında Albayrak'a bilgiler verdi.

Başkan Albayrak ise koordineli bir çalışma için iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Doğal gaz altyapı çalışmalarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, Trakya Doğal gaz Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Doğal gazın ilimizin genelinde yaygınlaşması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:56 Kaynak: AA

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