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Tekirdağ'dan Kısa Kısa

42 dakika önce

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

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İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Kaplan'a bilgiler verdiği belirtildi.

Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğu belirtilerek, Kaplan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Pektaş'tan, Başkan Albayrak'a ziyaret

Çorlu Roman Dernekleri Başkanı Bahattin Pektaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pektaş'ın dernek çalışmaları ve ihtiyaçları hakkında Albayrak'a bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, "Daha önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde roman vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz sosyal projelerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:17 Kaynak: AA

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