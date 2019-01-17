Tekirdağ'dan Kısa Kısa

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Marmaraereğlisi Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından yarıyıl tatilinde öğrencilere özel kurs verilecek.

Marmaraereğlisi Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından yarıyıl tatilinde öğrencilere özel kurs verilecek.



Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yaptığı yazılı açıklamada, bilgisayar, matematik, görsel sanatlar, sinema ve tiyatro alanlarında verilecek kurslarla öğrencilerin yarı yıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerinin amaçlandığını bildirdi.



Öğrencilere akademik kursların yanı sıra görsel sanatlar, sinema ve tiyatro gibi soysal ve kültürel açıdan gelişimlerini sağlayacak kursların da verileceğini aktaran Uyan, şunları kaydetti:



"Gençlik Merkezimizde öğrencilere yönelik etüt programları, meslek edindirme kurslarımız ve çeşitli etkinliklerimiz düzenlenmekte. Kurslarımızda akademik anlamda öğrencileri desteklemenin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de kendilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.



Yarıyıl tatilinde öğrencilerimize özel programlar hazırlandı. Eğitim öğretimlerine katkı sağladığımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bizleri aydınlık yarınlara taşıyacağından şüphemiz yok."



Yapılandırma taksit işlemleri



Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Serhad Çatalkaya,yapılandırma taksit işlemlerinde son günün 31 Ocak olduğunu bildirdi.



Çatalkaya, yaptığı yazılı açıklamada 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanun hükümlerinden faydalanarak belediyeye olan borçlarını yapılandıran vatandaşların söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Ocak tarihine kadar taksitlerini yatırmaları gerektiğini hatırlattı.



Taksit ödeme tahsilatlarının belediye hizmet binasındaki ve Yenice Mahallesinde bulunan hizmet noktasındaki veznelerde yapıldığını aktaran Çatalkaya, "Söz konusu ödemeler ayrıca sicil numarasıyla idaremizin 'www.corlu.bel.tr' adresli kurumsal web sitesi üzerinden sanal pos uygulaması kullanılarak kredi kartıyla yapılabilmektedir. Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler." dedi.

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