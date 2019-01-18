Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çorlu
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
, Yunanistan
'ın Dedeağaç şehrinde düzenlenen "Ofreas 2019" şampiyonasından dereceye giren sporcuları ödüllendirdi. Çorlu Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) yüzme takımı sporcuları, şampiyonada 16 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Mustafa Kemal Atatürk
Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen törende, sporcularla bir araya gelen Sarıkurt, derece alan sporcuları tebrik etti.
Başkan Sarıkurt, şampiyonada mücadele eden sporcuları yürekten kutladığını ifade ederek, "Sporcularımız birçok dalda olduğu gibi yüzme alanında da başarıdan başarıya koşuyor. Yaptığımız yatırımların karşılığını almaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.
Sarıkurt, daha sonra sporculara ödüllerini dağıttı.
Çorlu'da ücretsiz kurslar devam ediyor
Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ücretsiz kurslar devam ediyor.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde devam eden kurslarla ilgili zaman zaman kursiyerlerin velileriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Kursların yoğun ilgi gördüğünü belirten Sarıkurt, "7-13 yaş arası ve 16 yaş üstü kursiyerlere satranç, ahşap boyama, kurdele nakışı, iğne oyası, mental aritmetik, İngilizce, resim, Photoshop
, halk oyunları, sanatsal mozaik, işaret dili, keçe sanatı, Illustrator, Brezilya
nakışı, punch-koza-tel kırma, üç boyutlu kağıt rölyef ve Bulgarca gibi ücretsiz kurslar veriyoruz." dedi.
Sarıkurt, etkin ve verimli hizmetler üreterek vatandaşların yaşam standartlarına artı değer katmaya ve çözümler üretmeye gayret ettiklerini ifade ederek, "Kişisel gelişim bizler için çok önemli. Bu kapsamda çocuklarımız ve vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak onlarca kursu hayata geçirdik. İnsana saygılı, sosyal belediyecilik ilkelerini gözeten, eğitim ve öğretime önem veren bir belediye olarak geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.