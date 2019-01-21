Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.



NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İpek kent hakkında Şahin'e bilgiler verdi, yeni görevinde başarılar diledi.





Şahin de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, İpek'e teşekkür etti.





Başkan Uyan'dan yarıyıl tatili mesajı





Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin, tamamlanan yarıyılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.





Uyan mesajında, çocukların geleceğin büyükleri olduğunu hatırlatarak onlara sahip çıkılmasını ve en güzel eğitimin verilmesi gerektiğini belirtti.



Belediye olarak öğrencileri destekleyen her türlü faaliyeti gerçekleştireceklerini aktaran Uyan, şunları kaydetti:



"Sevgili öğrenciler, umutla ve heyecanla başladığınız bir eğitim ve öğretim yılının yarısını tamamladınız. Yarıyıl tatiline gelmenin mutluluğunu ve karne almanın heyecanını yaşarken, tatilde hem dinlenme hem de eksikliklerinizi giderme fırsatı bulacaksınız. Başarıya ulaşmada sorumluluk duyma, planlı çalışma, ulaşılabilir hedeflere sahip olma ve kararlılık, okuma alışkanlığı zorunluluğu vardır. Bu faktörlerin tamamı vazgeçilmez öneme sahiptir ve ancak hepsi bir arada olduğunda başarı hedefine ulaşılabilir. Başarılı olmanın belki de en önemli aşaması kendine güvenmedir."

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